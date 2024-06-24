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Участниц «Пацанок» избили в Москве

Участницу «Пацанок» Бэллу Кузнецову госпитализировали с гематомой на голове

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slovetskaya1609/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участницу пятого сезона шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову избили в одном из столичных баров на Покровском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка отдыхала в заведении вместе со своей коллегой по шоу Костьей Купер и другими подругами. У них произошел конфликт с одним из посетителей, после чего неизвестный мужчина избил девушек и скрылся. Причина конфликта неизвестна.

Кузнецову, отмечает канал, доставили в больницу с гематомой на голове. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Врачи не выявили у звезды «Пацанок» черепно-мозговой травмы, после чего выписали. Других девушек доставили в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

В конце мая участница третьего сезона «Пацанок», диджей Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа, который шумел под окнами. Сначала Петрова просто просила мужчину вести себя тише, однако девушка выбежала из квартиры после того, как один из них произнес фразу: «Я в тебя торпеду запихаю!» — и послал девушку матом.

Ранее лейбл Димы Билана отсудил у бизнесмена 116 тыс. рублей.

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