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Погребняк ответила на хейт после забега с Бузовой: «Анорексички»

Модель Погребняк призналась, что участвовала в забеге на 6 месяце беременности

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что Ольга Бузова и Алана Мамаева не смогли отговорить ее от участия в забеге во время беременности, поэтому решили пройти дистанцию вместе, не торопясь.

«Было очень много хейта из-за нашего забега! Что только не писали…. Доходяги, неспортивные, анорексички и т.д. Комментаторы назвали наш забег неинтересным!» — возмутилась блогерша.

Она отметила, что никто не знал причину медленной скорости девушек. Погребняк пояснила, что участвовала в спортивном состязании на шестом месяце беременности.

«Приняли решение бежать в моем темпе и прийти на финиш вместе. Женская дружба», — пояснила Погребняк.

5 июня Ольга Бузова опередила Алану Мамаеву и Марию Погребняк в шоу-забеге на Никольской улице. Певица победила с разрывом менее секунды между претендентками. Артистка пошутила, что бежала достаточно медленно, чтобы поклонники успели рассмотреть ее фигуру. Затем участие Бузовой в турнире по легкой атлетике назвали кринжем.

23 июня Погребняк сообщила в Telegram-канале, что ждет ребенка. Она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот.

Ранее племянница Ефремова Ольга сообщила, что муж-итальянец разбил ей голову.

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