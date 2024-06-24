Дмитрий Певцов впервые за долгое время снялся в сериале

Российский актер Дмитрий Певцов вернулся к съемкам после длительного перерыва. Об этом пишет портал Кино Mail. ru.

Также сообщается, что Певцов планирует возобновить свою актерскую карьеру после продолжительного перерыва. Вскоре выйдет его новая работа в проекте под названием «Фулл Хаус».

Эта драма о медиках будет доступна на одной из онлайн-платформ, а ее премьера запланирована на январь 2025 года.

В фильме Певцов исполнит роль хирурга-трансплантолога, работающего в сложных условиях северного провинциального города.

Артист долгое время не снимался, и о его возвращении в киноиндустрию было объявлено на фестивале «Пилот».

До этого Иван Ургант пошутил о своем возвращении на телевидение. Телеведущий посмеялся над тем, что ему тяжело вернуться на телевидение и вспомнил историю из детства.

Несколько недель назад также Алексей Гаврилов намекнул на возможное возвращение в сериал «Универ». Актер признался, что ведет переговоры с авторами проекта. На данный момент они еще не закончены.

Ранее Юлия Меньшова стала ведущей нового шоу после пяти лет перерыва на ТВ.