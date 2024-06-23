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Мария Погребняк сообщила о беременности после помолвки

Модель Мария Погребняк сообщила, что беременна

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Телеграм-канал «mariapoga_»

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Telegram-канале, что ждет ребенка.

Погребняк опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот. Модель призналась, что ее переполняют счастье и восторг из-за будущего пополнения в семье.

«Я испытываю волнующие ощущения, наблюдая за тем, как мой животик растет с каждым днем. Утренние недомогания и причуды беременности стали маленькими радостями, они напоминают мне о драгоценном создании, которое растет внутри меня и наполняет все пространство вокруг любовью», — заявила блогерша.

По словам 35-летней Погребняк, она осознает, что эта беременность будет проходить намного тяжелее, чем в 18 лет, однако она готова к этому.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским. Возлюбленный сделал предложение модели в Лужниках у набережной.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. Они были в браке восемь лет.

Ранее Погребняк рассказала о реакции детей на жениха.

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