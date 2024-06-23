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Филипп Киркоров купил скульптуру почти за миллион рублей

Voice: певец Филипп Киркоров приобрел скульптуру за 890 тысяч рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров приобрел скульптуру за 890 тысяч рублей. Об этом сообщает Voice.

Киркоров купил арт-объект «Монолог» у междисциплинарной художницы и скульптора Дарьи Русских. Их сделка произошла в центре Москвы. Русских назвала певца светлым и доброжелательным человеком. По ее словам, артист удивился большим размерам статуи, но остался доволен покупкой.

«Монолог» символизирует человека и животных: земных созданий природы и одновременно божественных существ. Каждое по-своему стремится найти оптимальный путь развития. Животные радуются приятным погодным условиям и достатку пищи. Человек способен ощущать счастье. К нему он стремится всю жизнь, задавая себе вопросы и стараясь найти ответы», — рассказала художница.

28 мая Киркоров посетил выставку «Искусство и деньги», на которой приобрел несколько арт-объектов для своего дома. Одной из приобретенных певцом картин стала работа пожарного и граффитиста из Дзержинска Ильи Спиченкова «Король земли». Полотно выполнено в розовом, зеленом и черном оттенках, поэтому музыкант решил повесить картину в театральной зоне своего особняка.

Ранее Филипп Киркоров признался, что не балует своих детей.

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