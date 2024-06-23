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Герой мема про «борщик с капусткой» госпитализирован в Подмосковье

Shot: героя мема про борщ с капустой Литвинкова госпитализировали в тяжелом состоянии

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Героя мема «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова экстренно госпитализировали в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Литвинков находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как отмечает Shot, у мужчины могла произойти передозировка наркотиков.

Издание добавило, что туристы Таиланда сообщали об употреблении Литвинковым запрещенных веществ. По их словам, мужчина вел себя неадекватно.

В мае Литвинков оказался в миграционной тюрьме в Таиланде. Знакомые Никиты сообщили, что мужчина был задержан из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.

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