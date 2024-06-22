Барецкий поджег себя на съемках

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что поджег себя на съемках. Его слова передает издание «Страсти».

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение. Если будет совсем плохо, поеду в больницу», — отметил актер.

Шоумен пояснил, что снимал боевик «Барецкий. Последняя кровь» с собой в главной роли. В рамках одного из эпизодов ему предстояло показать фаер-шоу: выдохнуть горючим топливом на открытый источник огня. Актер выполнил трюк неудачно, после чего загорелся.

По словам Барецкого, ему пришлось вызвать бригаду скорой. Медики оказали первую помощь, однако от госпитализации артист отказался.

В апреле Барецкий поехал в деревню Грязь, чтобы посмотреть на свои якобы новые владения — замок певицы Аллы Пугачевой, который, как заявляет мужчина, он выкупил. Оказалось, что он забыл ключи. Шоумен оказался вламываться в замок и пошел вместо этого в цветочный магазин, после которого его побили.

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