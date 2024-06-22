Невеста Лепса оказалась недавней школьницей

Невеста Григория Лепса Аврора Киба поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями с дипломом об окончании школы.

«МЭШ, спасибо за столько лет терпения и любви! Русский диплом уже забрали, ждем международный в сентябре, спасибо!» — написала девушка.

Оказалось, что 18-летняя возлюбленная певца училась в Московской экономической школе. Хотя до этого писали, что Киба проходит обучение в МГИМО. Издание «СтарХит» отмечает, что в МЭШ непросто поступить: нужна рекомендация от учащихся, а также взнос в размере миллиона рублей. Обучение в образовательном учреждении стоит 1 млн 600 тыс. рублей в год.

Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, не скрывая чувств. Когда у певца спросили, это ли его невеста, Лепс публично заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

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