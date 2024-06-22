15-летняя звезда «Слова пацана» пожаловалась на хейт: «Неприятно»

Актриса Анна Пересильд рассказала, что столкнулась с критикой после выхода сериала «Нежность» с ее участием. Слова артистки передает издание PROZVEZD.

«Прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль [из «Слова пацана»]», — заявила 15-летняя звезда.

Пересильд-младшая призналась, что ей «неприятно» читать подобные комментарии. Знаменитость старается различать обоснованную критику и хейт, на который не стоит обращать внимания. Пока, заявила актриса, она справляется с этой задачей.

Артистка также рассказала, что крайне избирательно относится к проектам, в которых снимается. Она добавила, что иногда принятие решений идет сначала на уровне родителей, как это было с проектом «Слово пацана».

«Но в конечном итоге решают все равно трое: папа, мама, я. В таком порядке. Я вообще во всем слушаюсь папу. И маму тоже!» — отметила звезда.

Анна Пересильд стала известна по роли Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которые состояли в отношениях на протяжении нескольких лет.

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