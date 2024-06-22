Адвокат потерпевшей стороны усомнился в уходе Ефремова на СВО ради УДО

Адвокат Александр Добровинский, который защищает потерпевшую сторону в деле Михаила Ефремова, усомнился в уходе 60-летнего артиста на СВО ради условно-досрочного освобождения (УДО). Его слова передает «Подъем».

«Мне абсолютно все равно, но я не думаю, что Ефремов уйдет на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет», — заявил защитник.

Накануне сообщалось, что Ефремову предложат выход по УДО взамен на участие в военной операции на Украине. Отмечалось, что движение «Ветераны России» готовят соответствующее письмо в белгородское СИЗО, где отбывает наказание актер.

Бывший адвокат актера Эльмар Пашаев, который находится в зоне военной операции, заявил, что Ефремова вряд ли возьмут на службу на передовую из-за его здоровья, но, возможно, в приграничной зоне ему найдут занятие.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее прокуратура подтвердила проверку в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом).