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Назван топ-5 лучших сериалов на Кинопоиске

Драму «Триггер» с Максимом Матвеевым посмотрели 5 млн человек на Кинопоиске

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Кинопоиск HD

Драма «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли оказалась самым популярным проектом Кинопоиска за всю историю стриминга. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сериал посмотрели 5 миллионов подписчиков. Премьера первого сезона «Триггера» состоялась в 2020 году. Шоу рассказывает о московском психологе, который предпочитает использовать в своей работе «шоковый» метод психотерапии.

На втором месте оказался «Мажор» с Павлом Прилучным. Он стартовал в 2014 году, а спустя два года стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ картины. Проект рассказывает о сыне олигарха Игоре Соколовском.

Тройку лидеров замыкают «Папины дочки. Новые», второй сезон которых вышел 15 апреля 2024 года. В нем к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова и др.

Четвертое место занял «Метод» с Константином Хабенским, а пятое — «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым.

Недавно стало известно, что режиссер Сергей Урсуляк («Тихий Дон» и «Праведник») снимет многосерийный фильм по роману-эпопее «Война и мир» Льва Толстого. Над экранизацией будет работать телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start.

Ранее стало известно о второй экранизации «Войны и мира» в России от Сарика Андреасяна.

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