Успенская угрожает журналистке Джугелии: «Вынесла всем мозг»

Журналистка Лаура Джугелия отказалась публиковать интервью с Любовью Успенской, поскольку знаменитость во время беседы оскорбила многих представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник.

«Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани…«Резать» материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», — рассказали инсайдеры.

Отмечается, что Успенская сама стала инициатором беседы с Джугелией. В ходе разговора она оскорбила не только своего давнего оппонента Филиппа Киркорова, но и других звезд. После отказа в публикации, отмечает «СтарХит», Успенская стала угрожать журналистке — говорить, что ей «стоит ходить и оглядываться после такого отношения».

Затем к разбирательствам певица подключила своего адвоката Елену Сенину, которая потребовала от Джугелии миллионную компенсацию. Она объяснила это тем, что знаменитость потратила на интервью время.

«Кроме того компенсацию должны, по ее мнению, заплатить и ей [адвокату]. Это уже получается какое-то вымогательство!» — пояснил источник.

17 июня Сенина рассказывала, что сторона Успенской не остановится после отклонения судом иска против Филиппа Киркорова. Они обратились в другой суд.

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