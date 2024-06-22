Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Успенская угрожает журналистке Джугелии: «Вынесла всем мозг»

«СтарХит»: певице Успенской отказали в выпуске интервью из-за оскорблений звезд

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Лаура Джугелия отказалась публиковать интервью с Любовью Успенской, поскольку знаменитость во время беседы оскорбила многих представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник.

«Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани…«Резать» материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», — рассказали инсайдеры.

Отмечается, что Успенская сама стала инициатором беседы с Джугелией. В ходе разговора она оскорбила не только своего давнего оппонента Филиппа Киркорова, но и других звезд. После отказа в публикации, отмечает «СтарХит», Успенская стала угрожать журналистке — говорить, что ей «стоит ходить и оглядываться после такого отношения».

Затем к разбирательствам певица подключила своего адвоката Елену Сенину, которая потребовала от Джугелии миллионную компенсацию. Она объяснила это тем, что знаменитость потратила на интервью время.

«Кроме того компенсацию должны, по ее мнению, заплатить и ей [адвокату]. Это уже получается какое-то вымогательство!» — пояснил источник.

17 июня Сенина рассказывала, что сторона Успенской не остановится после отклонения судом иска против Филиппа Киркорова. Они обратились в другой суд.

Ранее Кологривый устроил истерику из-за не подписанного его именем стула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами