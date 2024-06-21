Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против звезды «Универа» возбудили уголовное дело на Украине

СБУ возбудила дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского за оправдание СВО

close
100%
7 Арт Медиа

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», в оправдании действий РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Против знаменитости возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины («оправдание действий России», «коллаборационизм» и «пропаганда войны»). По данным статьям артисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

В марте СБУ заочно предъявила новые обвинения российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Его подозревали в нарушении двух статей УК Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганда войны»).

В мае 2023 года СБУ уже выдвигала ряд обвинений в адрес народного артиста России Машкова. В сообщении спецслужбы отмечалось, что актер после начала российско-украинского конфликта неоднократно принимал участие в проведении культурных мероприятий «в поддержку российских сил» с участием президента РФ, посещал Крым и поддерживал политику России в соцсетях.

Ранее Никоненко рассказал, кто платит Галкину за шутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами