Против звезды «Универа» возбудили уголовное дело на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», в оправдании действий РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Против знаменитости возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины («оправдание действий России», «коллаборационизм» и «пропаганда войны»). По данным статьям артисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

В марте СБУ заочно предъявила новые обвинения российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Его подозревали в нарушении двух статей УК Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганда войны»).

В мае 2023 года СБУ уже выдвигала ряд обвинений в адрес народного артиста России Машкова. В сообщении спецслужбы отмечалось, что актер после начала российско-украинского конфликта неоднократно принимал участие в проведении культурных мероприятий «в поддержку российских сил» с участием президента РФ, посещал Крым и поддерживал политику России в соцсетях.

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