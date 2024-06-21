Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат объяснил, почему против Хайдарова не возбудили уголовное дело: «Есть покровители»

Адвокат Жорин предположил, что у хирурга Хайдарова есть влиятельные покровители

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что хирург Тимур Хайдаров может перейти на работу в другое место, несмотря на то, что деятельность предыдущей клиники была приостановлена. Его слова передает издание «Страсти».

«Но здесь мое мнение, что у Хайдарова достаточно серьезные покровители и люди, которые за него хлопочут. Потому что с таким багажом доследственных проверок и претензий со стороны пациентов не стать фигурантом уголовного дела — большая редкость в наше время», — отметил защитник.

Жорин заявил, что часто врачей берут под стражу «без разговора», а Хайдарову часто удается выходить сухим из воды. Адвокат уверен, что у хирурга есть очень влиятельные покровители.

20 июня сообщалось, что Хайдаров устроился в клинику звездного хирурга Артура Рыбакина после закрытия своего медучреждения IQ Plastique. Именно Рыбакин в июле 2023 года рассказывал, что ему пришлось долго исправлять ошибки Хайдарова, сделанные во время операции певицы Любови Успенской.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. У него часто делали пластику звезды: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава (Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе.

Ранее стало известно, что против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами