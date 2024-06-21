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Кологривый вышел из себя: «Посмотри мне в глаза, я деревня есть»

Актер Никита Кологривый устроил истерику из-за не подписанного его именем стула

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый вышел из себя во время одного из своих интервью, накричав на съемочную команду из-за стула. Видео со знаменитостью опубликовал Telegram-канал «Только никому...».

«Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано: «Стул для Никиты Кологривого»? Как я должен понять, что это мой стул? А? На «Мосфильме» находимся в конце концов, ребята. Тут все знают уже...» — заявил звезда «Слова пацан» повышенным тоном.

Затем артист попытался успокоиться. Он начал говорить о том, что в России дефицит профессионалов на рынке. Артист пояснил это тем, что его не взяли после кастинга в проект «Полупановы». Создатели посчитали, что у Кологривого недеревенское лицо.

«У меня недеревенское лицо, а? Посмотри мне в глаза, я деревня есть», — закричал актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее певицу Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной.

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