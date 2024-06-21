«Проплачен мальчонка!»: Никоненко рассказал, кто платит Галкину за шутки

Народный артист России Сергей Никоненко считает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) преследует коммерческий интерес, когда шутит на своих концертах о России. Об этом сообщает aif.ru.

«Проплачен мальчонка!» — убежден звезда сериала «Каменская».

По словам Никоненко, Галкину платят за высказывания против России отечественные олигархи, которым «прижали хвост» на родине. Актер считает, что таким образом предприниматели «гадят» стране.

Никоненко также предположил, что уехавшими из РФ знаменитостями руководит «один и тот же хозяин», поскольку артист видит в их действиях слаженность. Свой комментарий 83-летний кинематографист подытожил фразой: «Предатели! Гнилье».

До этого Никоненко заявлял, что не смотрит и не уважает певца Филиппа Киркорова. Он назвал народного артиста России «ресторанным певцом». При этом Никоненко вспомнил о мюзикле «Чикаго» при участии Киркорова — «вот там он годился», отметил артист. Никоненко добавил, что считает Киркорова неприятным человеком, который способен ударить женщину и обидеть слабых.

Ранее стало известно, что против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.