Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Проплачен мальчонка!»: Никоненко рассказал, кто платит Галкину за шутки

Актер Сергей Никоненко заявил, что олигархи платят Галкину за шутки против РФ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Никоненко считает, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) преследует коммерческий интерес, когда шутит на своих концертах о России. Об этом сообщает aif.ru.

«Проплачен мальчонка!» — убежден звезда сериала «Каменская».

По словам Никоненко, Галкину платят за высказывания против России отечественные олигархи, которым «прижали хвост» на родине. Актер считает, что таким образом предприниматели «гадят» стране.

Никоненко также предположил, что уехавшими из РФ знаменитостями руководит «один и тот же хозяин», поскольку артист видит в их действиях слаженность. Свой комментарий 83-летний кинематографист подытожил фразой: «Предатели! Гнилье».

До этого Никоненко заявлял, что не смотрит и не уважает певца Филиппа Киркорова. Он назвал народного артиста России «ресторанным певцом». При этом Никоненко вспомнил о мюзикле «Чикаго» при участии Киркорова — «вот там он годился», отметил артист. Никоненко добавил, что считает Киркорова неприятным человеком, который способен ударить женщину и обидеть слабых.

Ранее стало известно, что против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами