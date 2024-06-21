У Кушанашвили нашли опухоль во время операции

Шоумен Отар Кушанашвили восстанавливается после экстренной операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сейчас состояние артиста стабилизировалось. Сестра актера рассказала каналу, что хирурги обнаружили у шоумена опухоль в брюшной области во время операции. Результаты биопсии будут готовы через неделю. Предварительно, отмечает Shot, опухоль злокачественная.

После восстановления Кушанашвили предстоит пройти обследования на сопутствующие заболевания, поэтому телеведущего не скоро выпишут из больницы.

Накануне друг шоумена Владимир Полупанов заявлял, что врачи обнаружили раковую опухоль у Кушанашвили. Другими подробностями о состоянии товарища Полупанов делиться не стал.

Актера госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление.

Ранее стало известно, что против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.