Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о второй экранизации «Войны и мира» в России

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что снимет полный метр по книге «Война и мир»

close
100%
Global Look Press

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что планирует снять полнометражный фильм по роману-эпопее «Война и мир».

«Что должен снимать режиссер после успеха «Онегина»? Конечно «Войну и мир»! Большое кино, соответствующее великой книге!» — заявил создатель «Защитников».

Он назвал произведение Льва Толстого книгой, которая изменила мир, и добавил, что планирует приступить к работе над новым проектом уже в следующем году.

Андреасян анонсировал работу над книгой Толстого 20 июня. В тот же день стало известно, что телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над проектом по роману Толстого. Режиссером выступил Сергей Урсуляк, который до этого уже работал с эпопеями: он снял сериал «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана.

За экранизацию романа Льва Толстого брались как отечественные, так и зарубежные кинематографисты. Последним подобным проектом на сегодняшний момент является одноименный мини-сериал с Полом Дано, Лили Джеймс и Джеймсом Нортоном в главных ролях. Его премьера состоялась в 2016 году. Наиболее известная российская экранизация — четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который удостоился премии «Оскар» в 1969 году.

Ранее группа Metallica анонсировала концерт на русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами