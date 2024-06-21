Стало известно о второй экранизации «Войны и мира» в России

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что планирует снять полнометражный фильм по роману-эпопее «Война и мир».

«Что должен снимать режиссер после успеха «Онегина»? Конечно «Войну и мир»! Большое кино, соответствующее великой книге!» — заявил создатель «Защитников».

Он назвал произведение Льва Толстого книгой, которая изменила мир, и добавил, что планирует приступить к работе над новым проектом уже в следующем году.

Андреасян анонсировал работу над книгой Толстого 20 июня. В тот же день стало известно, что телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над проектом по роману Толстого. Режиссером выступил Сергей Урсуляк, который до этого уже работал с эпопеями: он снял сериал «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана.

За экранизацию романа Льва Толстого брались как отечественные, так и зарубежные кинематографисты. Последним подобным проектом на сегодняшний момент является одноименный мини-сериал с Полом Дано, Лили Джеймс и Джеймсом Нортоном в главных ролях. Его премьера состоялась в 2016 году. Наиболее известная российская экранизация — четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который удостоился премии «Оскар» в 1969 году.

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