Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о перезапуске «6 кадров»

Скетч-шоу «6 кадров» ждет перезапуск под названием «6 кадров+»

close
100%
Телеканал «СТС»

Телеканал ТНТ перезапустит комедийное скетч-шоу «6 кадров». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что в обновленной версии будет 20 эпизодов. Производством сериала займется NORM Production, а режиссером выступит работавший над оригинальным шоу Александр Жигалкин. Премьера состоится уже в новом телесезоне. Шоу будет называться «6 кадров+» по аналогии с предыдущими премьерами «Светлаков+» и «Галустян+».

При этом неизвестно, кто сыграет в предстоящей перезагрузке. Также нет официального подтверждения появившейся информации от канала.

Шоу «6 кадров» выходило на телеканале СТС с 2006 года. В нем ситуации из повседневной жизни изображались в гротескном виде. В каждом выпуске было 25 скетчей. В каст входили Андрей Кайков, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич, Федор Добронравов и другие.

В конце мая телеканал ТНТ анонсировал перезапуск сериала «Универ» с новыми актерами. Сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. В главных ролях будут молодые актеры Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин.

Ранее стало известно имя новой ведущей шоу «УТРО. ТНТ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами