Стало известно о перезапуске «6 кадров»

Телеканал ТНТ перезапустит комедийное скетч-шоу «6 кадров». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что в обновленной версии будет 20 эпизодов. Производством сериала займется NORM Production, а режиссером выступит работавший над оригинальным шоу Александр Жигалкин. Премьера состоится уже в новом телесезоне. Шоу будет называться «6 кадров+» по аналогии с предыдущими премьерами «Светлаков+» и «Галустян+».

При этом неизвестно, кто сыграет в предстоящей перезагрузке. Также нет официального подтверждения появившейся информации от канала.

Шоу «6 кадров» выходило на телеканале СТС с 2006 года. В нем ситуации из повседневной жизни изображались в гротескном виде. В каждом выпуске было 25 скетчей. В каст входили Андрей Кайков, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич, Федор Добронравов и другие.

В конце мая телеканал ТНТ анонсировал перезапуск сериала «Универ» с новыми актерами. Сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. В главных ролях будут молодые актеры Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин.

Ранее стало известно имя новой ведущей шоу «УТРО. ТНТ».