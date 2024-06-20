Идет активная подготовка к установке «Троицы» в лавре

В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры уже установили киот для иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ.

Отмечается, что капсула расположена в том же месте, где раньше находилась копия иконы.

В январе стало известно, что «Троицу» передадут лавре 23 июня. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она напомнила, что икона передана лавре в безвозмездное пользование по договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. 4 июня, в праздник Троицы, ее выставили в храме Христа Спасителя, а позднее перевезли в реставрационные мастерские Центра им. Грабаря. Предполагалось, что спустя год ее отправят в Троице-Сергиеву лавру.

В январе представители реставрационного центра имени Грабаря рассказывали о состоянии иконы «Троица» Андрея Рублева при транспортировке в храм Христа Спасителя (ХХС).

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