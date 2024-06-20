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Трэвиса Скотта заключили под стражу

Рэпер Трэвис Скотт арестован за появление в нетрезвом виде в общественном месте

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Miami dade corrections

Рэпера Трэвиса Скотта арестовали за появление в нетрезвом виде в общественном месте во Флориде. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Официальной информации о случившемся пока нет, однако издание публикует фотографию исполнителя, которую сделали полицейские. Музыканта арестовали рано утром в четверг на пристани Майами-Бич. Отмечается, что знаменитость поместили в окружную тюрьму за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения и незаконное проникновение.

В марте 2023 года Трэвиса Скотта обвиняли в нападении. Тогда рэпер отобрал у фаната телефон и швырнул гаджет поклоннику в голову. Музыкант находился за диджейским пультом в одном из нью-йоркских клубов. Позднее владельцы заведения предложили пострадавшему бутылку спиртного за свой счет, чтобы компенсировать неприятный инцидент, но он отказался.

Потом Скотт подрался со звукорежиссером того же клуба. Музыканта обвинили в порче громкоговорителя и видеоэкрана в клубе — сумма ущерба оценивалась в $12 тыс.

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