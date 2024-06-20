Стоцкая назвала глупостью слухи о тайной свадьбе

Певица и актриса Анастасия Стоцкая опровергла в беседе с Prozvezd, что тайно вышла замуж.

Стоцкая назвала глупостью слухи о якобы своей свадьбе.

«Откуда я знаю, кто это придумывает. Чушь полная – замуж я не выходила», — заявила артистка.

Анастасия Стоцкая была замужем дважды. Впервые она сыграла свадьбу с актером Алексеем Секириным в 2003 году. Через пять лет они расстались.

В 2010-м певица вышла замуж за ресторатора Сергея Абгаряна. В их браке родились сын Александр и дочь Вера. Артистка и бизнесмен расстались в 2019-м, однако официальный развод оформили в 2023-м. Расторжение брака произошло без раздела совместно нажитого имущества. Стоцкая и Абгарян продолжают общаться и вместе растят детей.

Стоцкая рассказала, что старается совмещать работу в театре с воспитанием дочери и сына.

«Для Сашеньки и Верочки я, в первую очередь, - мама, а не звезда. Они приходят на мои спектакли. Мюзикл «Не бойся, я с тобой» по мотивам песен группы «Секрет» они смотрели раза три. Только недавно были», — рассказала актриса.

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