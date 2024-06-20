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Звезда «Маски» рассказала, как справлялась с травлей

Певица Анкудинова призналась, что психолог помог ей справиться с травлей

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:Саид Царнаев/РИА «Новости»

Певица Диана Анкудинова призналась в беседе с Voice, что столкнулась с психологическими проблемами после травли.

Анкудинова призналась, что справиться с тяжелым периодом ей помог психолог. Также артистке оказывала поддержку ее семья.

«Если бы не моя семья, которая видит, когда что-то не так, и поднимает меня с колен, я бы не справилась. Очень важно иметь людей, которые в моменте тебя заберут от всей этой грязи», — поделилась исполнительница.

Анкудинова считает, что критика в ее адрес связана с завистью. Артистка предположила, что недоброжелатели хотят петь, как она, но у них не получается.

«Поэтому они бесятся», — отметила певица.

Анкудинова пела в костюме Горностая в четвертом сезоне шоу «Маска». По словам члена жюри Филиппа Киркорова, не узнать «уникальный тембр» певицы было бы «просто неприлично». Артист также заявил, что считает костюм Горностая самым красивым на проекте. Валерия добавила, что считает выступления Анкудиновой на «Маске» «божественно красивыми».

Ранее звезда «Маски» заявила о желании сняться в кино.

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