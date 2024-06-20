Викторию Боню отговаривают от усыновления ребенка

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что хочет усыновить ребенка.

Боня отметила, что может забрать себе двух детей из приюта. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома. По словам блогерши, большая часть аудитории не поддержала ее энтузиазм к усыновлению.

«Я честно, такого не ожидала. Я думала, ну да, будут какие-то рекомендации. Какая-то история, где кто-то что-то где-то видел, слышал. Но я не думала, что люди будут отговаривать. Ну не в 90%, конечно, но в большинстве люди говорят: «Нет, что ты? Это сложно, не бери. Как ты будешь? Ты же занята, ты так много работаешь», — рассказала телеведущая.

Боня отметила, что обдумает слова фанатов и все взвесит, прежде чем принять окончательное решение. Она уточнила, что хочет взять ребенка из детского дома не в ближайшее время.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

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