Прокуратура США привела новые подробности об инциденте на съемках «Ржавчины»

В прокуратуре США утверждают, что Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» (Rust), во время которых актер случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера, игрался с оружием. Об этом сообщает The Guardian.

В документах прокуратуры отмечается, что Болдуин неосторожно обращался с огнестрельным оружием во время съемок, а также демонстрировал «неустойчивое и агрессивное поведение во время съемок», что создавало потенциальные проблемы с безопасностью.

Прокуроры подчеркнули, что наблюдать за поведением актера на съемочной площадке — «наблюдать за человеком, который абсолютно не контролирует свои эмоции и абсолютно не заботится о том, как его поведение влияет на окружающих».

В заявлении спецпрокуроры Кари Моррисси и Эрлинда Джонсон утверждают, что Болдуин направил револьвер и выстрелил холостым патроном в члена съемочной группы, а также «использовал самый большой пистолет» в качестве указки, держа палец на спусковом крючке в моментах, где этого не требовалось.

До этого жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной инциденте во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета.

Во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти жизнь.

Ранее жена Алека Болдуина впервые опубликовала селфи с мужем и семью детьми.