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Звезда сериала «Диверсант» попал в больницу с ботулизмом

112: актер из сериала «Диверсант» Бардуков госпитализирован с ботулизмом

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российский актер Алексей Бардуков попал в больницу с симптомами ботулизма, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По словам журналистов, молодому человеку стало плохо дома после того, как он съел готовую еду. Состояние артиста — средней степени тяжести.

Врачи уже провели 39-летнему Бардукову ряд процедур, отмечает канал. Актеру предстоит провести в стационаре еще несколько дней.

При этом Mash пишет, что у артиста также подозрение на микроинсульт. Сообщается, что актеру стало плохо 16 июня: у него кружилась голова, были слабость, высокое давление, стало трудно ходить и стоять.

Бардуков прежде всего известен по сериалу «Диверсант», в котором он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Он также снялся в картинах «Нюрнберг», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова».

До этого в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили, где еще может может быть вызывающий ботулизм токсин.

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