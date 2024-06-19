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Решетова объяснила, почему дважды отказалась от участия в «Выжить в Дубае»

Модель Решетова отказалась от участия в «Выжить в Дубае» из-за сына

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Телеграм-канал «RESHETOVA»

Модель и блогерша Анастасия Решетова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что дважды пришлось отказаться от участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Решетова призналась, что не снялась в экстремальном проекте, так как не может оставить своего сына Ратмира надолго.

«Во-вторых, у меня тут и так жизнь как реалити», — пошутила модель.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына. Мальчика назвали Ратмиром. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год.

По словам Решетовой, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. При этом певец и модель продолжают вместе воспитывать сына.

Ранее Решетова ответила, хочет ли окончательно переехать из России.

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