Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС намерен ввести санкции против Полины Гагариной

EUobserver: ЕС введет санкции против Полины Гагариной из-за выступления 2022 года

close
100%
Пресс-служба артиста

Евросоюз может наложить санкции на российскую певицу Полину Гагарину. Об этом сообщает издание EUobserver.

По данным издания, ЕС намерен внести Гагарину в черный список за выступления на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о выступлении 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

«(Гагарина) могла получить значительный доход (для себя) благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — заявили представители ЕС.

Исполнительница начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

В июне Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках». Она призналась, что не получит прибыли со своего концерта в «Лужниках», отметив, что он станет благотворительным.

Ранее Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами