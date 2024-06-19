ЕС намерен ввести санкции против Полины Гагариной

Евросоюз может наложить санкции на российскую певицу Полину Гагарину. Об этом сообщает издание EUobserver.

По данным издания, ЕС намерен внести Гагарину в черный список за выступления на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о выступлении 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

«(Гагарина) могла получить значительный доход (для себя) благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — заявили представители ЕС.

Исполнительница начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

В июне Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках». Она призналась, что не получит прибыли со своего концерта в «Лужниках», отметив, что он станет благотворительным.

Ранее Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой.