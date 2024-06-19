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Певица из ЮАР захотела поработать с российскими артистами

Певица Белинда Дэвидс призналась, что хочет спеть русскую песню

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IMAGO/Global Look Press

Певица Белинда Дэвидс призналась в беседе с НСН, что хотела бы поработать с российскими музыкантами.

Дэвидс известна своим исполнением песен Уитни Хьюстон, с которыми гастролирует по миру. Артистка уточнила, что при работе с российскими музыкантами желает спеть свои композиции. Певица также не стала раскрывать артистов из России, которые ей нравятся. Она объяснила, что не знает, как правильно произносить их имена.
Дэвидс добавила, что очень хотела бы спеть русскую песню.

«Я бы хотела даже сама написать песню для российской аудитории на русском языке. Почему бы и нет?» — поделилась исполнительница.

Дэвидс отметила, что плохо знает русский язык. Однако она уже может на нем поздороваться.

«Я знаю «привет», «добрый вечер», «здравствуйте». Ну и немного бранной лексики!» — отметила артистка.

Белинда Дэвидс родилась в городе Гебеха в ЮАР. Она прошла сложный отбор среди 15 тысяч претенденток и стала солисткой в шоу «The Greatest Love of All — Whitney Houston Show» в 2013 году. Певица исполняла композиции Уитни Хьюстон в Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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