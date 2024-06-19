Из «Дома Дракона» вырезали «чертовски грязную» секс-сцену

Актриса Оливия Кук, сыгравшая вторую жену короля Визериса I Таргариена Алисент Хайтауэр, рассказала о сексуальной сцене, которую вырезали из сериала «Дом дракона». Ее слова передает Deadline.

«Она была чертовски грязной. Она не была красивой, но ее было весело снимать», — призналась актриса.

Она отметила, что эпизод вырезали из шоу по решению шоураннера Райана Кондала. Он посчитал, что эта сцена никак не влияет на сюжет.

«Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов», основанным на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

Второй сезон шоу начал выходить в онлайн-кинотеатре Max с 16 июня. О том, что показали в первой серии «Дома дракона», читайте в рецензии «Газеты.Ru».

В телекомпании HBO уже анонсировали продление сериала «Дом Дракона» на третий сезон. Это произошло за три дня до премьеры второго. При этом подробностей нового проекта пока нет.

Ранее исполнителя роли Гэндальфа во «Властелине колец» госпитализировали.