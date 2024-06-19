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Солист группы «Иванушки International» призвал не верить слухам о распаде

Певец Кирилл Туриченко опроверг слухи о распаде группы «Иванушки International»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Кирилл Туриченко призвал в беседе с NEWS.ru не верить слухам о распаде группы «Иванушки International».

По словам Туриченко, у членов коллектива даже в мыслях не было прекращать сотрудничество.

«Мы всегда вместе. У нас не было планов расходиться куда-либо или разбегаться», — отметил исполнитель.

Туриченко напомнил, что в следующем году группе исполнится 30 лет с момента создания. Артисты готовят большой тур к юбилейной дате. Также, по словам певца, будет выпущен сериал об «Иванушках International».

В июне Кирилл Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная».

Григорьев-Апполонов добавил, что в конце 90-х у него в подъезде проводили экскурсии. По словам артиста, к его дому приезжали школьные классы из разных городов России. Артист отметил, что даже не мог вызвать такси без внимания фанаток. Его могли окружить около 50 поклонниц.

Ранее «Рыжий» из «Иванушек» рассказал об угрозах жене.

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