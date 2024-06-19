Лидера группы «2rbina 2rista» взяли под стражу за пропаганду нацистской атрибутики

Основателя группы «2rbina 2rista» Раниса Гайсина арестовали на 10 суток и назначили штраф за пропаганду нацистской атрибутики. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

Музыканта признали виновным в нарушении ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...»). Причиной стала одна из публикаций артиста в соцсетях.

Недавно Гайсина уже штрафовали за пропаганду наркотиков в исполняемых треках. В постановлении Никулинского районного суда говорилось, что причиной стали треки артиста «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной», «Пати пьяно». В текстах композиций рассказывается об изготовлении запрещенных веществ и дается их положительная оценка.

13 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить экс-участника группы Centr Слима на фоне концерта артиста в Екатеринбурге.

Ранее выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира.