Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидера группы «2rbina 2rista» взяли под стражу за пропаганду нацистской атрибутики

Музыканта Гайсина арестовали на 10 суток за пропаганду нацистской атрибутики

close
100%
Ранис Гайсин/VK

Основателя группы «2rbina 2rista» Раниса Гайсина арестовали на 10 суток и назначили штраф за пропаганду нацистской атрибутики. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

Музыканта признали виновным в нарушении ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...»). Причиной стала одна из публикаций артиста в соцсетях.

Недавно Гайсина уже штрафовали за пропаганду наркотиков в исполняемых треках. В постановлении Никулинского районного суда говорилось, что причиной стали треки артиста «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной», «Пати пьяно». В текстах композиций рассказывается об изготовлении запрещенных веществ и дается их положительная оценка.

13 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить экс-участника группы Centr Слима на фоне концерта артиста в Екатеринбурге.

Ранее выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами