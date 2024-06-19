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Киркоров о предложении вести дресс-код для артистов: «Должны подстраиваться»

Певец Киркоров поддержал предложение депутатов Госдумы о дресс-коде для артистов

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Певец Филипп Киркоров считает, что артисты должны подстраиваться, поскольку живут в непростое время. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — заявил исполнитель.

Тем самым Киркоров прокомментировал предложение депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов на выступлениях. В начале июня парламент обратился к Минкульту РФ с просьбой обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений.

Киркоров подчеркнул, что соблюдает дресс-код. Он заявил, что считает «совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку» на мероприятия, где предусмотрен Black Tie или «самый шик».

20 декабря 2023 года певец принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

Ранее выступление Жанны Агузаровой на музыкальной премии вырезали из эфира.

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