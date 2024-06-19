Звезда «Теста на беременность» об эмиграции: «Очень тяжелый процесс»

Актриса Лянка Грыу рассказала, что обратилась за помощью к психотерапевту на фоне болезни ребенка и отъезда в Нью-Йорк ради его лечения. Своей историей знаменитость поделилась в интервью изданию «ОК!».

«Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал», — вспомнила артистка.

По словам звезды, решение об эмиграции оказалось неожиданным для нее же самой: тогда у актрисы был полностью расписан гастрольный график, пока ей не сказали о необходимости лечения ребенка. Грыу находилась на отдыхе в Мексике после участия в шоу «Ледниковый период», а затем «просто уехала с чемоданом купальников в зимний Нью-Йорк». По словам актрисы, на тот момент она даже не знала языка.

«Эмиграция — это рождение заново, это очень тяжелый процесс. Ты там все-все стадии проходишь. Причем мы даже не готовились как-то морально, не копили эмоции, это случилось одним днем», — отметила актриса.

Артистка 11 лет была замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом, от которого и родила сына Максима. Мальчику диагностировали аутизм. Сейчас наследник ходит в обычную школу в России. Актриса признавалась, что не готова навсегда эмигрировать из России.

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