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Хилькевич опубликовала фото из органов опеки: «Мы сделали первый шаг»

Актриса Анна Хилькевич подала документы на смену имени пятилетней дочери

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как заполняет документы на смену имени своей пятилетней дочери в органах опеки.

«Мы сделали первый шаг для того, чтобы поменять имя Машеньке. Она все равно останется для нас Машей, но по документам она будет Анна-Мария», — отметила знаменитость.

По словам звезды «Универа», ей важно решить все бюрократические вопросы до того, как девочка пойдет в школу. Знаменитость пояснила, что дочь сама захотела сменить имя. В детстве девочка называла себя Анной. Она мечтала, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита, как у всех членов семьи.

«Еще есть такой фактор: она творческая и необычная девочка и я думаю, что имя Анна-Мария ей очень в жизни пригодится. Оно редкое и может быть красивым творческим псевдонимом», — отметила актриса.

Актриса уже воспитывает двух дочерей от Артура Волкова: их старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. У знаменитости скоро родится третий ребенок. Хилькевич недавно признавалась, что ждет девочку.

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