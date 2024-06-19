Решетова призналась, что не смотрит на женатых уже год: «Благодаря психотерапии»

Модель Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что состоит в отношениях уже на протяжении трех лет.

«Выходит так, что иногда приходится расставлять все точно на «и», ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про мою жизнь. Задолбали», — написала бывшая девушка рэпера Тимати (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Тем самым, вероятно, Решетова намекнула на слухи о ее романе с бывшим мужем певицы Алсу. Они появились сразу после новостей о разводе исполнительницы с Яном Абрамовым. Тогда Telegram-канал «НеМалахов» писал, что модель якобы уже планирует свадьбу с бывшим мужем артистки.

В личном блоге Решетова уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого мужчину. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. При этом модель не стала осуждать тех, кто не согласен с ее позицией и отметила, что это «дело каждого».

«У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии», — отметила знаменитость.

Модель Анастасия Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына Ратмира. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. Причиной для расставания стало то, что возлюбленные отдалились друг от друга.

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