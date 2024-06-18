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Бывший директор Киркорова назвал причину развода артиста с Пугачевой

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева развелась с Киркоровым из-за денег

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший директор Филиппа Киркорова и продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с NEWS.ru, что певец и Алла Пугачева ссорились из-за финансов.

Дзюник рассказал, что Киркоров переводил все свои средства Пугачевой. Он отметил, что ссора из-за денег произошла во время гастролей артиста в США. Певец открыл себе американскую карту и попросил деньги за турне перечислить на нее.

«Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах, а это порядка $120 тыс., прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. «Ты от меня деньги скрываешь?!» — шумела она. Ну и в итоге они развелись», — рассказал продюсер.

В апреле Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачевой из-за ее мужа, пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Артист признался, что пытался наладить общение с экс-супругой, но та игнорировала его звонки.

По мнению Киркорова, Галкин посчитал, что исполнителя хита «Зайка моя» слишком много в жизни Примадонны. Как заявил певец, комик поставил условия супруге, чтобы ее бывшего мужа «больше не было».

Ранее Киркоров заявил, что «заколебался» ездить по гастролям.

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