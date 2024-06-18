Стас Ярушин о конфликте Mia Boyka с Инстасамкой: «Мужик остается крайним»

Актер и музыкант Стас Ярушин признался в беседе с Voice, что вообще не знал о суде между ним и певицей Дарьей Зотеевой (Инстасамкой).

«Вы знаете, когда две женщины ругаются, мужик остается крайним. Это их отношение, но почему-то это сказалось на мне», — рассказал артист.

Речь идет о конфликте Инстасамки с певицей Mia Boyka (Мария Бойко). Бойко спела кавер на песню Зотеевой «За деньги — да» на шоу Ярушина MUZLOFT. Инстасамке не понравилось, что Бойко исполнила песню.

По данным Super.ru, Mia Boyka получила звонок от команды рэперши, во время которого представители Зотеевой потребовали от нее публично высказаться о своей ошибке. При этом сама Mia Boyka не планирует извиняться.

12 июня стало известно, что Зотеева выиграла суд против Ярушина о деле за авторские права. По данным издания, суд обязал актера удалить кавер, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги — да» в размере 2 миллионов рублей.

Ярушин уточнил, что не злится на Зотееву.

«Я на самом деле вообще не злой даже на Дашу абсолютно. Пусть юристы разбираются», — заключил артист.

Ранее Ярушин пожаловался на тяжелый период.