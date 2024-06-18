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Бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры

Блогер Артем Чекалин опроверг, что выписал Лерчек из квартиры

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин опроверг в беседе с Super, что выписал из квартиры бывшую жену, блогершу Валерию Чекалину (Лерчек).

Чекалин уточнил, что все имущественные вопросы экс-супруги уладили мирно. Он уверил, что «никто никого не выписывал», тем более тайно.

«Разошлись со взаимоуважением, продолжаем воспитывать наших чудесных детей», — отметил предприниматель.

18 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Чекалин выписал Лерчек из квартиры до развода.

Канал предполагает, что мужчина якобы пытался сделать так, чтобы Чекалина не могла претендовать на недвижимость. Отмечалось, что у бизнесмена осталась доля в 37,5% в семейном бизнесе «Би Фит» после развода. Однако на компании есть долг в размере 40 млн рублей, добавляет Mash.

О разводе Чекалиных стало известно в апреле 2024 года. По данным Shot, Артем Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

11 июня Чекалины официально расторгли брак.

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