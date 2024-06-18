«Ветераны России» объяснили призыв сделать из виллы Ротару санаторий для военных

В России необходимо предоставлять как можно больше возможностей для реабилитации участников военной спецоперации. Это главная причина, по которой движение «Ветераны России» призвало изъять особняк певицы Софии Ротару и сделать из него виллу для военных, заявил председатель движения Ильдар Резяпов в беседе с 360.ru.

«Мы считаем, что на южном побережье надо больше расширять возможности для реабилитации наших ребят после боевых действий», — объяснил активист, призвав решить этот вопрос в правовом поле.

Говоря о певице, он подчеркнул, что она всю жизнь прожила в России, однако в последнее время пропала из виду, из-за чего о ней стали забывать.

«Соответственно, мы решили напомнить силовым структурам о необходимости провести проверку», — заявил Резяпов.

Он напомнил, что еще в 90-е годы Ротару стала владелицей бывшей больницы Роффе, построенной в XIX веке, купив ее за 1 тыс. гривен. Он назвал здание культурным достоянием страны, добавив, что его нельзя было продавать тогда певице.

Напомним, активисты «Ветеранов России» направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы, и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Ранее продюсер рассказал о конкуренции Ротару и Пугачевой из-за гонораров.