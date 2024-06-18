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Моргенштерна снова обвиняют в нарушении закона об иноагентах

На рэпера Моргенштерна составили новый протокол за отсутствие плашки иноагента

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MORGENSHTERN

В Савеловский суд города Москвы поступил протокол о нарушении Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Рэпера обвинили в нарушении ч. 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Отсутствие маркировки иноагента на постах в социальных сетях»). Дата заседания еще неизвестна.

Московский суд уже трижды штрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за то же нарушение.

Поводом для признания музыканта иноагентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 млн рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

В конце марта сообщалось, что на Моргенштерна завели три новых дела. Они связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. По словам музыканта, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей. Артист признавался, что после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

Ранее из виллы Ротару предложили сделать санаторий для бойцов СВО.

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