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Вдова Пономаренко боится остаться без жилья: «Я продала все»

Вдова Пономаренко Анна рассказала о продаже квартиры из-за многомилионных долгов

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Сергей Плишенко/Таганрогская правда

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна призналась, что боится «остаться без крыши» после продажи квартиры из-за долгов. Об этом женщина рассказала на шоу «Звезды сошлись».

«Я продала все», — заявила она.

По словам Пономаренко, семье пришлось влезть в долги из-за лечения юмориста. Сумма задолженности составила 2 млн рублей. Сейчас Анна Пономаренко выплатила всю сумму.

Женщина отметила, что на данный момент снимает жилье в поселке, который расположен на берегу моря. У нее еще есть средства от продажи квартиры, которые остались после оплаты долга.

«Я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой», — подытожила вдова.

Александр Пономаренко не стало 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. О том, что у юмориста обнаружили рак, стало известно в ноябре того же года.

В июле 2023 года сообщалось, что вдова и брат Пономаренко поругались из-за наследства юмориста. Супруга артиста оформила его имущество на себя по праву наследования, однако Валерий выступил против такого разделения имущества.

Ранее стало известно, что Бари Алибасова отказался от назначенных лекарств после микроинсульта.

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