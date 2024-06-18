Вдова Пономаренко боится остаться без жилья: «Я продала все»

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна призналась, что боится «остаться без крыши» после продажи квартиры из-за долгов. Об этом женщина рассказала на шоу «Звезды сошлись».

«Я продала все», — заявила она.

По словам Пономаренко, семье пришлось влезть в долги из-за лечения юмориста. Сумма задолженности составила 2 млн рублей. Сейчас Анна Пономаренко выплатила всю сумму.

Женщина отметила, что на данный момент снимает жилье в поселке, который расположен на берегу моря. У нее еще есть средства от продажи квартиры, которые остались после оплаты долга.

«Я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой», — подытожила вдова.

Александр Пономаренко не стало 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. О том, что у юмориста обнаружили рак, стало известно в ноябре того же года.

В июле 2023 года сообщалось, что вдова и брат Пономаренко поругались из-за наследства юмориста. Супруга артиста оформила его имущество на себя по праву наследования, однако Валерий выступил против такого разделения имущества.

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