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Перенесший инсульт Алибасов отказывается пить таблетки

Шоумен Бари Алибасова отказался от назначенных лекарств после микроинсульта

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов не стал пить антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему назначили медики после микроинсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что врачи прописали шоумену антидепрессанты, чтобы избежать колебаний настроения из-за нарушений работы мозга. Сам звезда считает, что ему не нужны таблетки, поскольку у него и без них «веселое и прыгучее состояние». Алибасов отметил, что чувствует себя лучше тех, кто «молод и здоров». Кроме того, препараты дают неприятные побочные эффекты, добавил артист.

Сейчас, отмечает канал, Алибасов находится под наблюдением врачей. Он принимает сердечно-сосудистые лекарства. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщал, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. После этого его супруга Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

В марте Алибасов заявил «Газете.Ru», что находится дома с женой в «100% хорошем состоянии».

Ранее исполнителя роли Гэндальфа во «Властелине колец» госпитализировали.

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