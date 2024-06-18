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Ольге Бузовой снова запретили выступать в родной школе

Певица Бузова заявила, что не смогла выступить в своей школе из-за директора

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Ольга Бузова посетовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не сможет выступить в родной школе, поскольку ее туда не пускают.

«К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет», — заявила артистка.

Она отметила, что хотела бы дать концерт перед выпускниками учебного заведения. По словам звезды, она соскучилась по школе.

О том, что Бузову не пропускают в родную школу, стало известно еще в 2022 году. Ранее певица предполагала, что причиной стали «ее позиции» и заявляла, что она «не сторублевая бумажка, чтобы всем нравиться». Знаменитость окончила обучение с золотой медалью.

Недавно продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Ольга Бузова добилась успехов в карьере благодаря целеустремленности и трудолюбию. Он подчеркнул, что исполнительница смогла завлечь слушателя как певица, несмотря на отсутствие вокальных данных и таланта.

Эксперт согласился со словами телеведущего Дмитрия Диброва, который вступился за певицу и напомнил, каких высот она добилась. Тогда ведущий обратился к товарищам со словами: «Знаете, 25 миллионов ее [Бузовой] поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила.»

Ранее Басков ответил Погребняк, назвавшей певца ненастоящим мужчиной.

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