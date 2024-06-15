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«Мама написала»: «Пальто» из «Слова пацана» раскрыл свой райдер

Актер Кемстач признался, что в его райдер мама внесла овощи и фрукты

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Тумач Продакшн

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач раскрыл свой райдер. Его цитирует «СтарХит».

«Что касается райдера, там у меня простенько — мама написала, чтоб были овощи и фрукты. И в целом все. Она просто переживает, чтоб я питался правильно», — объяснил 15-летний Кемстач.

Учащийся в Дубае юноша также рассказал, что планирует совмещать учебу со съемками. По его словам, в школе много каникул, периодически он улетает на выходные.

«Зимой у меня месяц свободный, летом — два. Так что все это время буду посвящать съемкам», — пообещал он.

Накануне звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

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