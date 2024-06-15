Полина Гагарина объяснила, почему отказалась от дуэта с Лазаревым

Певица Полина Гагарина объяснила, почему отказалась от дуэта с Сергеем Лазаревым — еще в 2020 году они должны были представить совместный трек. Ее цитирует издание Voice.

Спустя некоторое время после анонса дуэта с Лазаревым Гагарина выпустила сольный трек «Небо в глазах». На пресс-конференции по случаю шоу «Навсегда» в «Лужниках» артистка объяснила, что «Небо в глазах» должна была исполнять вместе с Лазаревым.

Потом, по ее словам, было решено, что необходимо выбрать другую песню, которую ищут и сейчас.

«Наверное, как-то волею судеб получилось, что ей надо было быть сольной. «Небо в глазах» уже обрела свою историю, в том числе и в плане шоу. Она ассоциируется теперь с детьми, которых я вывожу на сцену», — говорит Гагарина.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорар певицы Полины Гагариной составляет от семи до десяти миллионов рублей за выступление.

Ранее Сергей Жуков рассказал, что премьера фильма о группе «Руки вверх!» состоится в октябре.