«28 лет каторжного труда»: Сергей Жуков назвал дату премьеры фильма о «Руки вверх!»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ назвал дату премьеры фильма о коллектива. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Жукова, в прокат художественный детективный фильм «Руки вверх!» выходит 10 октября, в нем прозвучат хиты группы

«Можно будет получить новое понимание, кто такой Сергей Жуков. Было 28 лет каторжного труда и с золотой ложечки нас никто не кормил», — признался он.

Жуков отметил, что в фильме снимался и покинувший коллектив Алексей Потехин, поскольку без него группы «Руки вверх!» не существует.

Артист отметил, что не только не читал, но и не знал о книге Потехина о группе «Руки вверх!», но заверил, что расставание с бывшим коллегой прошло без ссор.

Также на красной дорожке МУЗ-ТВ певица Anna Asti призналась, что выбила два зуба микрофоном.

Ранее лейбл Бузовой заявил об ущербе в полмиллиона из-за небольшого клуба.