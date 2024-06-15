Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«28 лет каторжного труда»: Сергей Жуков назвал дату премьеры фильма о «Руки вверх!»

Солист «Руки вверх!» Жуков рассказал, что фильм о группе выйдет в прокат в октябре

close
100%
Belkin Aleksey/Global Look Press

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ назвал дату премьеры фильма о коллектива. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Жукова, в прокат художественный детективный фильм «Руки вверх!» выходит 10 октября, в нем прозвучат хиты группы

«Можно будет получить новое понимание, кто такой Сергей Жуков. Было 28 лет каторжного труда и с золотой ложечки нас никто не кормил», — признался он.

Жуков отметил, что в фильме снимался и покинувший коллектив Алексей Потехин, поскольку без него группы «Руки вверх!» не существует.

Артист отметил, что не только не читал, но и не знал о книге Потехина о группе «Руки вверх!», но заверил, что расставание с бывшим коллегой прошло без ссор.

Также на красной дорожке МУЗ-ТВ певица Anna Asti призналась, что выбила два зуба микрофоном.

Ранее лейбл Бузовой заявил об ущербе в полмиллиона из-за небольшого клуба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами