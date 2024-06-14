Объявленного в розыск Зыгаря будут судить заочно в Москве

Басманный суд Москвы заочно рассмотрит дело против писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом), которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание пройдет 20 июня. Автора книги «Вся кремлевская рать» обвиняют в нарушении п. «д» части 2 статьи 207.3 — распространение фейков про армию России «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Санкция вменяемой журналисту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

9 апреля Зыгаря объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела. Позднее его заочно арестовали.

Журналиста включили в реестр иноагентов Минюста России 21 октября 2022 года. При этом он не смог оспорить этот статус через суд, его иск к Минюсту был отклонен.

В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность основанного писателем фонда XZ foundation.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) пошутила, что стала «уголовником».