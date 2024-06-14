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Продюсер раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Бузова всего добилась своим трудолюбием

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Пресс-служба «Дай пять»

Продюсер Леонид Дзюник считает, что певица Ольга Бузова добилась успехов в карьере благодаря целеустремленности и трудолюбию. Его слова передает «Пятый канал».

«Вот ее пригласили сыграть в спектакле — она пошла и худо-бедно, но сделала», — вспомнил эксперт.

Он подчеркнул, что исполнительница смогла завлечь слушателя как певица, несмотря на отсутствие вокальных данных и таланта. Он согласился со словами телеведущего Дмитрия Диброва, который вступился за певицу и напомнил, каких высот добилась знаменитость.

Недавно Дибров заявил, что над ним смеются друзья-интеллектуалы из-за совместного шоу с Ольгой Бузовой, аргументируя тем, что певица «дура». Он обратился к товарищам со словами: «Знаете, 25 миллионов ее поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила.»

12 июня Ольга Бузова впервые после скандала с «голым» нарядом вышла на сцену. Она появилась на публике в черном комбинезоне с глубоким декольте и отделкой из страз. На концерте звезда исполнила несколько треков.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Дилара сделала ему предложение ради гражданства.

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