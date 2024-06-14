Моргенштерн считает, что бывшая жена «высасывала» из него деньги

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) предположил, что бывшая жена Дилара Зинатуллина сделала ему предложение ради гражданства Израиля. Об этом музыкант рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

«Днем мы были в синагоге и разговаривали по поводу моего паспорта Израиля. Мы задали вопрос, может ли Дилара его получить. Ей сказали, что только если вы женаты. И я получаю предложение», — вспомнил исполнитель.

Он также обвинил Зинатуллину в меркантильности, отметив, что девушка постоянно «высасывала из него деньги». Моргенштерн поделился, как собирался купить машину бывшей жене на день рождения, однако девушка в последний момент передумала и попросила у него квартиру.

Рэпер сравнил Зинатуллину со своей нынешней избранницей Лизой Василенко. Он отметил, что блогерша лишь единожды попросила у него деньги на обучение за год их отношений.

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале 1+1. Также она занесена в базу «Миротворец». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО выехала заграницу.

Ранее Моргенштерн рассказал, сколько денег у него на счетах.